– Escape room au fort de Huy (ce dimanche à 16h)

– Balade des ânes à Villers-le-Bouillet (15 ou23 juillet)

– Trottinettes électriques à Geer, dès 15 ans (le 15 août)

– Parcours du saule et vannerie à Braives (début juillet)

– Croisière familiale sur la Meuse, à Huy (juillet-août)

– Agrogolf à Faimes (juillet-août)

– Balade ludique pour les tout-petits et tirs d’armes médiévales au Château de Moha (juillet et août)

– Animations petits chevaliers à l’Avouerie d’Anthisnes (du mardi au vendredi matin, juillet et août).

Comment faire? Envoyez-nous un mail avec l’activité qui vous intéresse et vos coordonnées sur infohw@lavenir.net. Et on vous contactera.