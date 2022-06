Les policiers hutois seront équipés de bodycams

De plus en plus, les zones de police équipent leurs policiers de bodycams, à utiliser lorsqu’ils sont en intervention. La zone de police de Huy rejoint le mouvement. Les conseillers communaux ont ainsi approuvé l’achat de bodycams pour un montant estimé de 30 000 €. « Il est essentiel d’équiper nos hommes, a expliqué le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Pour leur apporter plus de sécurité mais aussi pour avoir une preuve tangible lors des interventions, s’il y a contestation sur leurs agissements. C’est quelque chose d’intéressant pour eux. »