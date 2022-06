Il y aura un règlement non discriminatoire sur les tenues dans les écoles

Il y a quelques jours, la direction d’une des écoles communales hutoises envoyait un courrier à certains parents – ceux des écoliers passant le CEB – leur demandant d’être attentifs à la tenue vestimentaire de leurs enfants. Le courrier dénonçait les tenues "trop décontractées voire indécentes (dos et/ou épaules très dénudés, shorts “très” ou “trop” courts, ventre apparent, jupes très courtes)" . "Ce sont des propos inacceptables , s’est écriée Anabelle Rahhal (Écolo). Ils constituent un jugement blessant et culpabilisant pour les enfants, laissant penser que la tenue d’un enfant aurait d’une quelconque façon une dimension sexualisante." Surtout que le ROI, le règlement d’ordre intérieur, de l’école ne prévoit rien sur les tenues vestimentaires à respecter. "Aucun cadre lisible" actuellement. Le Pouvoir organisateur de l’enseignement communal doit se pencher sur la question. Le conseil de participation doit être l’espace de débats pour revoir le ROI avec l’ensemble des acteurs.Ce nouveau règlement d’ordre intérieur doit être "objectif et non genré, afin de combattre dès le plus jeune âge le sexisme et la culpabilisation des jeunes filles" . Afin de prévenir le harcèlement, les agressions et le viol.