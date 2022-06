Le joueur-président de la RUS Strée y occupe les fonctions de chef de cabinet du bourgmestre depuis une semaine. Expert à temps partiel auprès de la cellule politique générale au cabinet du ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon, le Condrusien succède au Hutois Olivier Funken. Celui-ci, arrivé à la Ville de Huy lorsque Christophe Collignon était devenu bourgmestre, a quitté son poste à la fin mai. Il est retourné à la Ville de Liège, d’où il était détaché.

Chargé de diriger le pôle administratif du bourgmestre, Pierre Crochet, qui est, lui, détaché jusqu’en 2024 du service appui-formation de la Province de Liège, va épauler le bourgmestre faisant fonction Éric Dosogne dans sa gestion quotidienne de la ville. Il se dit qu’il aura notamment pour mission de conseiller le maïeur f.f. dans sa communication. "Celle-ci lui est propre, Éric Dosogne est très présent sur le terrain et les réseaux sociaux" , répond Pierre Crochet.

À un peu plus de deux ans du scrutin communal, on ne peut s’empêcher de penser que ce changement s’inscrit aussi dans la préparation des élections d’octobre 2024, où l’un des enjeux sera de voir quel candidat PS réalisera le 2escore en termes de voix de préférence derrière le leader Christophe Collignon. En2018, Étienne Roba avait obtenu 274voix de préférence de plus qu’Éric Dosogne mais, en octobre 2020, c’est le second qui avait été choisi par le nouveau ministre régional pour gérer la Ville au quotidien. Ce que n’avait guère apprécié le premier cité…

Par ailleurs, l’arrivée de Pierre Crochet au sein de l’administration hutoise n’est absolument pas annonciatrice d’un éventuel déménagement vers la cité du Bassinia. Pierre Crochet, qui avait réalisé le meilleur score personnel au scrutin 2018 à Modave (736voix), ambitionne toujours bien d’y décrocher la majorité dans deux ans, et d’y enfiler l’écharpe mayorale. Son nouveau job au quotidien lui permettrait-il, toutes proportions gardées, d’avoir une idée plus précise des contours de la fonction? "Ça peut être inspirant, même si la Commune de Modave n’est pas la Ville de Huy."