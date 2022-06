Agrandir le parc Henrion: un nouveau projet de 4,5 millions d’euros à Huy

Hier soir, le bourgmestre hutois f.f.Éric Dosogne et ses échevins ont défendu un tout gros nouveau projet en centre-ville: l’extension du parc Henrion, cet espace vert "coincé" entre le quai d’Arona et l’avenue Delchambre, à deux pas du centre culturel et du complexe de cinéma. Le parc Henrion est déjà très arboré mais la Ville veut l’étendre et surtout casser cette longue ligne droite, propice à la vitesse des automobilistes, qui longe la Meuse. "On veut transformer le parc en l’agrandissant vers la Meuse et le quai Dautrebande. Pour avoir une vue sur la Meuse" , explique André Deleuze, échevin des Travaux. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de ville tel qu’imaginé par la majorité, dans la continuité de la revitalisation urbaine du quartier du Quadrilatère qui n’est pas loin de là. "On veut faire cela avec l’aide de la Région wallonne, des contacts sont déjà pris , poursuit André Deleuze. On veut refaire ce parc qui se termine par un triangle en l’agrandissant. Avec plus de verdure et une liaison avec le Quadrilatère et le théâtre via un circuit lent." Avec, aussi, une "descente" vers le quai.