La police bientôt à l’ex-gendarmerie? C’est le déménagement que veut la Ville de Huy

Un autre bâtiment qui carbure en énergie? L’hôtel de police, installé depuis plusieurs années déjà dans l’ancien palais de justice, juste à côté de la prison. Avec la particularité que Huy, zone mono-communale, a deux commissariats: l’hôtel de police de la rue de la Résistance et le commissariat de la rive gauche, à l’ancienne abbaye d’Aulnes. Le collège communal n’a pas manqué, à plusieurs reprises, d’imaginer rassembler les deux commissariats en un seul et même lieu. Et, aussi, dans un autre bâtiment que l’ancien palais de justice. Qui n’est pas du tout adapté pour sa fonction actuelle.

Tout cela, Christophe Collignon, bourgmestre en titre de Huy et ministre wallon, l’a expliqué à Mathieu Michel, secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments. Qui venait voir, concrètement, à quoi ressemblent ces bâtiments afin de mieux appréhender le projet hutois. "On voudrait pouvoir gérer les choses de façon plus optimale , a expliqué Christophe Collignon. Regrouper les deux commissariats en un, rue de la Motte." Là où la Régie des bâtiments gère un large espace autrefois occupé par la gendarmerie et où il y a encore quelques services fédéraux. "Les bâtiments sont mieux conçus et plus adaptés à la fonction qu’on souhaiterait y développer. On veut voir si les choses peuvent s’organiser, si on peut déménager la zone de police rue de la Motte."

Réponse du secrétaire d’État? "Il y a deux points essentiels: être efficace et rationnel. On hérite d’infrastructures pas toujours adaptées." L’objectif est donc d’être plus efficace pour accueillir les Hutois.

L’option de la rue de la Motte est celle voulue par la Ville. Est-ce juste une option ou le choix est-il déjà fait? "C’est en tout cas le souhait de la Ville , note Christophe Collignon. On a déjà essayé de regrouper tout le monde à l’ancienne abbaye d’Aulnes mais c’était trop petit. Notre souhait ne date pas d’hier, on l’a dans nos cartons. Mais c’est une suggestion. On verra comment les choses vont évoluer." D’où l’intérêt de la visite du secrétaire d’État qui s’est rendu à l’hôtel de police et à la rue de la Motte.