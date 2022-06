Le chien costumisé de la Grand-Place de Huy a été déplacé (vidéo)

Des caméras, au commissariat

Mais où l’animal trouvera-t-il sa place désormais? "On a décidé de le placer devant le commissariat de police" , près de la prison. Ainsi, ce jeudi matin, les ouvriers communaux ont utilisé un camion-grue pour soulever la centaine de kilos que pèse la sculpture.

Mais le chien, sera-t-il vraiment plus en sécurité sur ce nouveau site? "Oui car il y a des caméras à cet endroit. Si certains s’amusent encore, on pourra le voir et agir" , ajoute la mayeur, qui glisse par ailleurs que les nouvelles caméras installées un peu partout en ville seront prochainement activées. "On communiquera en temps utile à ce sujet. Une chose est sûre, c’est que ceux qui ne respectent rien ne rigoleront plus."