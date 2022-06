La nouvelle école à Outre-Meuse, à Huy?Elle sera terminée pour fin juin 2026

L’école d’Outre-Meuse n’est certes pas vieille mais si ses bâtiments préfabriqués ont été inaugurés en janvier 1970, ils ont clairement fait leur temps.Surtout, ils ont déjà été rénovés et sont toujours très énergivores. Alors, encore rénover ou abattre et construire du neuf? La Ville a opté pour le neuf. Afin d’apporter plus de fonctionnalité, d’intégrer un dépose-minute, de maintenir du stationnement et enfin de verduriser l’espace.Elle a ainsi imaginé un projet de 9,8 millions.En janvier dernier, elle avait introduit une demande de subsides. Cette demande a été entendue puisqu’elle décroche aujourd’hui une enveloppe de 6,4 millions pour concrétiser les plans du bureau d’architecture Blaffart-Ciplet. Le reste sera couvert par la Ville.

L’école accueille actuellement environ 200 élèves en maternelle et primaire. Les travaux seront réalisés en deux phases afin que les élèves puissent rester sur le site, même si la location de pavillons est certaine. "On a de la place , explique Adrien Housiaux, échevin de l’Enseignement. La force de cette école, ce sont ses grandes cours et celles de devant qui ne sont pas occupées pour les récréations." Elles pourront accueillir des pavillons le temps des travaux.

L’école actuelle sera complètement rasée, il n’en restera rien. Seule obligation: l’école devra être terminée pour juin 2026. "C’est pour cela qu’on a travaillé en parallèle, qu’on a défini les besoins de l’école pour voir quelle option choisir: déconstruire et reconstruire ou bien rénover." Maintenant que l’école a été retenue pour être subsidiée, la Ville est quasi prête à lancer le marché public. "Ça peut aller vite. Il nous faudra deux ou trois ans pour faire les travaux."

L’école d’Outre-Meuse est le dernier établissement communal à avoir besoin de lourds travaux. mais pas de rénovation dans ce cas-ci puisque les élèves et les enseignants auront d’ici juin 2026 de toutes nouvelles infrastructures.