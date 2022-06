Comme à Liège

Déjà, au départ, ceux qui percevaient une intervention sports duCPAS ne pouvaient pas décrocher, en plus, ce chèque sport. "On avait pris le chèque sport octroyé par la Ville de Liège en exemple, on utilisait le plafond de revenus comme à Liège." Mais l’usage, ainsi que le Covid ont poussé la Ville de Huy à revoir tout cela "car ainsi, on manquait notre cible" .

Le règlement relatif à l’octroi du chèque sport a été revu. Et le collège communal vient d’accepter sa nouvelle version. Désormais, le chèque sport correspond à 50% de la cotisation annuelle à un club de sport, mais plafonné à 70€ par saison sportive et par enfant.De quoi apporter un coup de pouce financier à tout parent qui a envie d’inscrire son enfant à un sport. Les affiliations grèvent quelques fois lourdement le portefeuille… "Les conditions à remplir au moment de l’introduction de la demande ont été revues afin de permettre à un plus grand nombre de Hutois de bénéficier de ce chèque , explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Ce chèque vise à donner un accès au sport en dépit des coûts souvent importants des affiliations."

De 6 ans, on passe à 3 ans

Autre changement aussi: la catégorie d’âge visée. Autrefois, les enfants et adolescents de 6 à 18 ans pouvaient bénéficier de ce chèque sport. "On avait des demandes pour des enfants plus jeunes, de 3 à 5 ans" , ajoute l’échevin des Sports. Désormais, et afin donc de répondre à une demande des familles, les enfants, dès l’âge de 3 ans, peuvent en bénéficier également.

Le chèque sport a été lancé en octobre 2020 alors que la pandémie faisait encore rage et que les affiliations dans les clubs sportifs étaient moins nombreuses qu’avant. Là désormais, la Ville de Huy espère toucher plus de familles.Afin d’aider financièrement leurs enfants à pratiquer un sport.