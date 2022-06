Fresque monumentale à Huy: «j’ai eu beaucoup de retours, les gens aiment»

Alors oui, le dessin choisi donne vie à ce mur tout tristounet jusque là. Mais surtout, il permet en un seul regard d’englober tout ce qui fait la richesse de la ville de Huy: la Meuse, la collégiale, le fort dans des tons joyeux et qui éclatent.

Ce lundi, Didier Jaba Mathieu, le graffeur, l’artiste, n’était pas juché sur son élévateur. Mais il y sera ce mercredi, pour achever la commande que lui a passée la Ville de Huy. "J’y retourne ce mercredi pour la finir, la fresque sera terminée mercredi après-midi , explique-t-il. J’ai commencé il y a trois semaines, j’y suis allé une dizaine de jours environ." Le plus dur? Le maniement de la nacelle. "Le sol n’est pas à niveau, j’ai eu du mal à la faire monter en haut du mur, c’était un peu bancal" malgré des bois que l’artiste mettait aux pieds. "Ce n’était pas très rassurant" , reconnaît-il. Mais cela ne l’a pas empêché de quadriller le mur puis de faire l’esquisse en reprenant cette œuvre d’un peintre du XIXe siècle. Lui qui était tombé sous le charme de cette peinture de l’artiste anglais Georges Clarkson Stanfield, "Huy on the Meuse".

Une fois l’esquisse réalisée – "c’était la première étape, il me fallait avoir tous les éléments" -, Didier Jaba Mathieu les a coloriés. "Ça, ça va."

Ce que l’artiste a aimé, c’est le contact avec les gens. Avec tous ceux qui s’arrêtaient, venaient lui parler, klaxonnaient en passant à ses côtés. En signe de bravo! "J’ai eu beaucoup de retours, tout le monde aime, ça fait du bien. J’aime sentir que je fais du bien. J’en garderai un bon souvenir." Et puis après? Place ensuite à l’autre mur, celui qui donne sur l’avenue Delchambre. "Je terminerai avec trois bandes très multicolores." Trois jours pour reprendre des éléments de la peinture initiale mais en les retravaillant. "Ce sera plus abstrait, dans les mêmes teintes. J’espère que les gens comprendront l’approche."