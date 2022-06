Deux romans, très différents, en seulement trois mois

Le premier roman (fantasy, donc) d’Eva Orbelune, Le Destin du Magister , est sorti début avril. C’est l’histoire de jumeaux, choisis pour être le nouveau Magister (sauf qu’il n’en faut qu’un) alors que le précédent a été assassiné sans qu’on sache par qui ni pourquoi… Le second tome de cette duologie est déjà écrit et devrait sortir début 2023, édité par la maison française Beta Publisher. "C’est un projet que j’ai mûri longtemps mais la phase d’écriture a finalement été assez rapide: 6-7mois pour le tome 1 et 4mois pour le tome2."

Échange de lettres, entre Luc et Arthur

Le deuxième livre de l’ex-Hutoise, Correspondance , sortira dans trois semaines, le 5juillet. Et là, tout est différent: on n’est plus dans la fantasy mais dans la réalité actuelle, il s’agit d’un roman épistolaire (entre Luc et Arthur) et il sera édité à compte d’auteur. Pourquoi ce choix? "Ce roman est très court, il tient davantage de la novella que du roman, ce n’est pas un format si facile à publier en maison d’édition. De plus, la longueur du roman rendait le travail de correction et de mise en page assez facile et rapide pour que je puisse m’en occuper.️ L’autoédition me permettait aussi toutes les libertés; je voulais absolument que le texte puisse paraître tel que je l’avais construit, sans devoir me conformer aux éventuelles requêtes d’une maison d’édition. Aussi, les romans épistolaires sont un genre assez particulier qui rend certaines maisons d’édition assez frileuses, car il s’adresse à un public de niche."

Donc, nous disions, un roman épistolaire. Sans narration extérieure, juste les lettres échangées entre les deux personnages pour se faire une idée de qui ils sont, leurs traits de caractère, leurs habitudes, les raisons qui ont fait qu’ils se sont retrouvés à s’écrire. Pendant 21jours, à raison d’un courrier par jour. Un laps de temps court qui s’est naturellement imposé aussi à Eva Orbelune dans l’écriture. "J’ai écrit vite. J’avais un fil rouge en tête et j’incarnais Luc et Arthur tour à tour. En fait, j’étais deux écrivains à la fois puisque je devais me glisser dans la peau de l’un puis de l’autre."

Mais c’est ce que la jeune femme préfère, faire parler les personnages qui s’imposent dans sa tête au quotidien. "J’écris pour leur donner un moyen d’expression, en fait" , résume-t-elle.