Des cours de français pour les Ukrainiens

La paix dans le monde. Un idéal pour les membres de tous les Rotary clubs. Car le Rotary soutient la formation, l’éducation et les pratiques liées à la construction de la paix et à la prévention des conflits. Ceci au travers d’initiatives locales et internationales. C’est pour cela que, dès le début de la guerre en Ukraine, ceux du Rotary club de Huy se sont posé la question de savoir ce que ses membres pourraient faire pour aider les réfugiés ukrainiens. "Pour cela, nous avons collaboré avec d’autres clubs comme celui de Durbuy, entre autres, explique Jean-Philippe Gillain, le président du Rotary club de Huy. Là-bas, justement, l’épouse du président est ukrainienne."