Bientôt une agora culturelle dans la cour de la bibliothèque de Huy

La petite cour sera à nouveau attirante dans peu de temps. La Ville de Huy a lancé un projet de rénovation de la bibliothèque et de sa cour, que vient d’approuver la fonctionnaire-déléguée en lui octroyant le permis nécessaire à la démolition de la coursive et des sanitaires. Ce dossier, la Ville l’a monté en répondant à un appel à projet pour les infrastructures culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Projet qui vise à rénover la toiture, les façades et qui inclut des économies d’énergie et l’aménagement de l’intérieur du bâtiment.

Et ce projet concerne donc aussi la petite cour. La Ville compte la conserver mais doit y faire des travaux. "On va refaire les coursives mais on ne garde pas les garde-corps , explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Ils sont en fonte et la plupart sont cassés.Ce qu’on pourra récupérer, on le récupérera pour l’utiliser dans un autre cadre." Et le bourgmestre ajoute: "On veut donner une image plus moderne, allier l’ancien au contemporain." D’autant plus que la coursive, en béton, ne tient plus et doit être arrachée. Mais surtout, cette cour va devenir une agora à vocation culturelle. "Cela nous permettra d’avoir une zone de culture, une petite scène pour les spectacles avec peu de public." Les travaux sont estimés à 340.000€, avec subsides qui en couvriront une partie.

Début du chantier fin d’année

Tiens, et le parking attenant à la bibliothèque? Il vient d’être rénové mais n’est toujours pas rouvert aux automobilistes. "On n’a pas encore les barrières nécessaires pour sécuriser la plaine de jeux ainsi que l’éclairage public. On attend les matériaux qui ont du retard avec la guerre en Ukraine et le Covid. Je ne veux pas prendre la responsabilité d’ouvrir la plaine de jeux sans qu’elle soit sécurisée."

À quand les travaux de la bibliothèque? "Il nous faut encore lancer l’appel d’offres puis on doit trouver l’entreprise. Mais cela devrait aller relativement vite." La Ville espère commencer les travaux d’ici la fin de l’année.