4 petits cochons subtilement drôles

Présenté vendredi à la Petite centrale de Tihange, à Huy, en clôture de saison, ce stand-up voulu drôle et donc divertissant, aborde pourtant des sujets graves qui demandent de la part du public une certaine réflexion. Jouant sur l’ironie de chaque situation et un jeu de langage intelligent, le comédien, ici, parle à l’humain que nous sommes en pointant les dérives d’une société qui privilégie, avant tout, son profit matériel à une planète qu’il faut davantage préserver.

Truculent et moderne

Bien que fidèle à la trame bien connue de ce conte de Charles Perrault, l’auteur s’autorise quelques digressions sous forme d’apartés, qui apportent à l’ensemble du spectacle sa truculence et sa modernité. En témoignent des sujets très actuels tels que l’abandon des animaux en forêt, les espèces menacées d’extinction ou encore, le triste sort des animaux destinés à être mangés. On peut ajouter à ces thèmes premiers d’autres inclus, plus sournois encore, qui sont ceux d’une société à la dérive; d’une société qui perd peu à peu ses valeurs essentielles. Car les 4 petits cochons ne sont autres que nous tous, adultes bien-pensants, tandis que le loup pourrait être celui qui représente nos peurs très actuelles, même si elles restent enfouies.

Tout y passe d’ailleurs et même son contraire: les pauvres et les riches, le racisme, la pédophilie dans les églises, le circuit court ou encore, la vie et la mort. Fantaisiste, caricaturé, cocasse, le texte, loin de prendre le propos au premier degré, glisse par-dessous ses couches, des jeux de mots que le comédien restitue comme des trouvailles de la langue française qui à chaque réplique font mouche.

Conteur trafiqué, il se présente ainsi. Jean Dufour joue aussi sur le côté grotesque de son personnage qui passe d’un sujet à l’autre sans avoir peur du ridicule. Ni la lourdeur de quelques scènes, parfois.