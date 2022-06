Un Sttellla au zénith et un Jean-Luc Fonck en pijama pour les Hutois (photos et vidéo)

Vendredi soir, Sttellla n’était pas à Toremolinos mais bien à Huy. Après les étudiants et les professeurs de l’Atelier Rock, organisateur de l’événement, le groupe s’est produit sur la scène hutoise. Un retour après plus de trois ans d’absence en vallée mosane et les retrouvailles n’ont pas manqué de faire bouger toutes les générations. "On s’est bien amusé, confie le chanteur, Jean-Luc Fonck après presqu’1h30 de show. On est toujours content d’être sur scène et de partager avec le public. Cela fait 47 ans que je fais des concerts et je prends toujours autant de plaisir. Encore plus aujourd’hui après plusieurs mois d’arrêt. Pour moi c’est un grand terrain de jeu. Le meilleur."