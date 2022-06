Le Kiwanis remet 19000€ à trois associations

Ces 19000€ vont être très utiles aux trois ASBL, qui ont chacune des besoins spécifiques. Chez Hippopassion, on pratique l’hippothérapie depuis près de 25ans à Fraiture. L’ASBL emploie 13salariés et accueille 240patients chaque semaine. Elle va déménager de son autre implantation, au Sart-Tilman. "Fraiture a très vite été saturé et, depuis huit ans, on est aussi installés au sein de la faculté de vétérinaire mais on va rapatrier une partie de nos activités cet été sur le Condroz et construire une petite structure: c’est un gros chantier qui nous attend, ça va faire du bien de se faire aider" , raconte sa directrice, Géraldine Senterre.

Au fil de l’eau, basée à Héron, connaît des difficultés avec sa piscine qui a pour but de stimuler la mobilité des personnes handicapées. "Pendant le Covid, on a constaté une fuite, on envisage aussi de remplacer la chaudière par deux chaudières à pellets" , explique Marie-Françoise Boulanger-Philippart, présidente.

L’ASBL DoMiSiLaDoRé, connue pour avoir porté un projet de maison-foyer pour jeunes adultes handicapés à Marchin, a besoin de fonds pour des moustiquaires et des volets extérieurs, a pointé la présidente, Dominique De Ridder.

Depuis 1972, le Kiwanis club de Huy, un des plus vieux en Belgique, a recueilli 1310000€. Il fêtera ses 50ans en octobre.