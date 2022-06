Les 250 élèves de l’académie exposent

Et on ne doute pas un instant du sérieux de l’apprentissage quand on découvre la qualité des travaux exposés. "Oui, c’est une exposition de qualité, une belle vitrine de notre académie, prisée. Nous avons des professeurs reconnus, passionnés, impliqués. On est une équipe super-motivée. Le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup ici."

Si l’exposition de fin d’année est intitulée "Sans masque", elle fait seulement référence au retour à la normale et à l’authenticité des œuvres. "Ce n’est toutefois pas un fil rouge dans les œuvres exposées. Chaque professeur avait son propre thème, sa ligne conductrice pendant l’année." Du côté des enfants et ados, on peut ainsi découvrir de flamboyants vêtements et parures customisés avec des matériaux recyclés. Chez les adultes, certains ont exploré le thème du caillou pour dévoiler volume et ombres crayonnés, d’autres les visages, suggérés par pointillisme, des compositions géométriques en carrés de céramique, des créations en origami, des volutes aux fines découpes chirurgicales ou encore un carnet d’études et de portrait autour des chaises. À découvrir…

Ces samedi et dimanche de 14h à 18h à l’académie des Beaux-Arts (rue de l’Harmonie 1) et au Musée communal (rue Vankeerberghen 20)