C’est un incorrigible vendeur

Le Hutois, qui était également là pour faire opposition à un jugement le condamnant à 1an de prison (toujours une affaire de stupéfiants…), risque de prendre 18mois supplémentaires. C’est en tout cas la peine requise par la procureure de division, qui a rappelé qu’il était "un incorrigible vendeur" et qu’il n’avait jamais respecté les conditions qu’on lui avait imposées lors de précédents sursis.

Pour son comparse villersois, bien moins impliqué, elle a demandé une peine d’1an de prison, éventuellement avec un sursis probatoire. Enfin, elle a aussi réclamé la confiscation de la drogue, de l’argent et des téléphones trouvés en leur possession ainsi que la confiscation par équivalence d’une somme de 21600€ au vu des bénéfices engendrés par leur trafic.

L’avocate du Villersois a également plaidé pour un sursis probatoire, tout comme celui du Hutois, évoquant la toxicomanie profonde de son client "qui est malade et on sait bien que la prison n’est pas un lieu où on soigne" .

Jugement le 29juin.