Quatre prix pour les élèves de l’ISIa

À l’Institut supérieur industriel agronomique de Huy (ISIa), les étudiants ne manquent pas d’idées. Chaque année, ils participent au YEP Challenge (Young Entreprise Project) organisé par les LJE (Les Jeunes Entreprise). Un concours qui regroupe une trentaine de projets tous émanant de hautes écoles ou d’universités et récompense des projets innovants respectueux de l’environnement et en accord avec la conjoncture actuelle. Cette année, c’est le jackpot. Sur les deux équipes participantes, l’école supérieure hutoise a reçu quatre prix. "Chaque année, nous y participons et nous sommes en finale mais c’est vrai que c’est un bon cru pour 2022, confie Frédérique Thirion, une des enseignantes responsable du cours de gestion entrepreneuriale. Souvent nous étions deuxièmes et cette fois-ci nous sommes premiers. Ce sont des projets qui ont vraiment du sens et qui correspondent parfaitement aux enjeux actuels."