Le SDF vendait 15 à 20 grammes d’héroïne par jour

Le prévenu, originaire de France et en Belgique depuis six ans, ne conteste pas les faits lors de l’audience. " Je faisais la manche et comme je consommais des stupéfiants, beaucoup de gens m’ont demandé s’ils pouvaient en acheter.C’est comme ça que j’ai commencé à en vendre. Mais je ne faisais pas de bénéfices.Je remettais tout dans ma consommation." Brigitte Leroy, la procureure de division, a, quant à elle, souligné la longueur de la période infractionnelle et les quantités vendues. " Environ 15 à 20 grammes par jour." Elle a donc requis une peine de prison de deux ans et demi. "Et je ne m’oppose pas à un sursis probatoire partiel pour autant qu’il puisse respecter les conditions et avoir un domicile fixe." Pour l’avocate du prévenu, la période infractionnelle doit être revue pour commencer en janvier 2020. "Il n’y a pas d’éléments objectifs qui permettent de remonter en avril 2018." Elle plaide pour un sursis simple.

Jugement le 30 juin.