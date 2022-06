Des coups sur sa compagne et les enfants

Des coups sur deux enfants

De son côté, l’avocate des parties civiles a souligné que sa cliente était "détruite psychologiquement et physiquement". Elle explique aussi que la victime est tombée enceinte début 2022. "Et elle n’a pas eu le choix physique ni psychologique d’avorter.Elle a été détruite par Monsieur.C’est un manipulateur qui l’a aussi forcée à avoir des relations sexuelles et qui contrôlait tout." Des coups auraient aussi été portés sur les deux enfants (que la victime a eus d’une précédente relation), une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 4 ans. Ils ont tous les deux été entendus en audition video-filmée. La petite confie notamment avoir été régulièrement frappée et que le Hutois la menaçait de ne plus voir ses frères et sœurs (la maman a également un autre enfant d’une précédente relation et un enfant avec le prévenu).

L’avocate de la victime a demandé qu’une expertise soit réalisée pour "déterminer les conséquences physiques et psychologiques sur ma cliente".

L’avocate du prévenu a, quant à elle, souligné que son client conteste tout, hormis avoir donné une gifle à sa compagne le jour des faits. Pour elle, "la seule parole de Madame ne peut pas rendre les préventions établies. L’autre enfant de la fratrie explique n’avoir jamais rien entendu.Et l’école n’a rien constaté non plus." Elle a plaidé pour une peine de sursis probatoire pour les faits de coups et blessures volontaires et l’acquittement pour les autres préventions.

Brigitte Leroy, la procureure de division, a, elle, requis une peine de prison ferme de 3 ans, " vu les faits d’une gravité innommable". Elle a aussi précisé que le prévenu avait déjà été condamné à une peine de probation autonome de 18 mois pour coups et blessures envers une ancienne compagne et son enfant. "Ça rend encore plus crédibles les déclarations de la victime" , a-t-elle souligné.

Jugement le 30 juin