De nettes améliorations mais une peine d’amende requise quand même

Ce mardi, le ministère public s’est montré enchanté des progrès réalisés dans le cadre de ce dossier. "Monsieur a pris conscience des obligations qui étaient les siennes , a indiqué la procureure du roi. L’ensemble du terrain a été évacué depuis mars 2022.Il y avait huit véhicules sur une parcelle en face, il n’y en a plus.Devant l’habitation, il y en avait quatre et désormais, il n’y en a plus que deux, couverts par le contrôle technique.Dans le jardin, sur les douze véhicules, il n’en reste plus que six dont le contrôle technique est valable et valide." Une amende de 4000€ a néanmoins été requise à son encontre, avec du sursis partiel pour favoriser le respect de la législation environnementale dans le cadre de l’exploitation d’une activité de garage, a encore indiqué le ministère public.

Jugement le 6septembre.