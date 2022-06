Il faut dire que les nuisances sont importantes pour la voisine directe de l’exploitation, qui est venue témoigner devant la justice, et qui s’est constituée partie civile dans le cadre de ce dossier.

La cause? Un bruit assourdissant, émanant notamment du refroidisseur et qui perdure depuis près de 12 ans. "Les nuisances sont difficiles à supporter pour ma cliente , a avancé le conseil de la plaignante. D’énormes machines fonctionnent dès 4h30-5h du matin pendant 8heures toute la journée. La salle de traite est située à 9m de son habitation alors qu’elle devrait être à 25m.Deux rapports de sonométrie indiquent que les normes ont été dépassées alors même que l’exploitant a entravé à chaque fois le bon déroulement de ces analyses, en coupant le refroidisseur." Le bruit rend la vie difficile à cette dame, qui prétend, en plus, être insultée de "connasse" par son voisin. C’est dans ce cadre que son conseil a réclamé 5000€ de dommages et intérêts pour les préjudices subis depuis près de 12ans, 4200€ de frais de procédure ainsi que la cessation de l’activité. "Monsieur a toujours de bonnes excuses et fait traîner les choses" , a conclu l’avocate.

"Les bruits analysés n’ont rien à voir avec ce qui est réel , a ajouté de son côté la riveraine à l’adresse de la juge. C’est ma parole contre la sienne. Je n’ai pas besoin d’argent, juste de calme et de repos."

Le ministère public, qui a pointé l’absence du prévenu lors de l’audience, considère les préventions comme établies. "Le refroidisseur aurait en effet dû être à 25m et monsieur n’a pas installé de clôture autour de la prise d’eau souterraine.On met en place les conditions liées à son permis d’environnement avant de débuter l’exploitation. Est-ce que je requiers la fermeture? Voilà quatre ans qu’il aurait dû déplacer son refroidisseur…" La procureure du roi, clémente, a finalement sollicité à son encontre 3mois d’emprisonnement, une amende de 40000€ assortie d’un sursis partiel, ainsi qu’une étude (à ses frais) destinée à déterminer les mesures à prendre pour que les normes de bruit soient respectées. "Les nuisances sont importantes, nous avons besoin de solutions" , a embrayé la juge à l’adresse du conseil du prévenu, arrêtant net sa plaidoirie. "La solution, ce serait que cette laiterie change de place.Avez-vous des solutions intermédiaires à nous proposer en attendant?" , a-t-elle demandé. "Instaurer des heures d’exploitation" , a proposé l’avocat du prévenu. "Que monsieur vienne dans 15jours" , a conclu la juge.Une audience complémentaire a ainsi été fixée au 28juin.