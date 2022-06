TEC entre Huy et Waremme: 1000 usagers par mois

Fréquentation plus clairsemée en heures creuses

Alors, qu’en est-il pour la nouvelle ligne express entre Huy et Waremme? Il n’y a pas encore eu d’évaluation "en bonne et due forme" , répond le ministre Henry. Mais une évaluation intermédiaire est prévue après 18mois de fonctionnement, puis une évaluation complète après trois ans, "temps nécessaire pour que le potentiel d’une nouvelle ligne soit pleinement atteint" . N’empêche, une première estimation permet de démontrer qu’il y a une moyenne de 1000utilisateurs par mois. Un chiffre qui, aux dires du ministre wallon, n’est pas à 100% fiable. La raison?Elle est double. Cette estimation a été faite alors qu’on était en période Covid, en partie en tout cas, mais aussi sans tenir compte des éventuels fraudeurs qui montent par l’arrière des véhicules. Mais globalement, "la ligne fonctionne assez bien en heures de pointe en période scolaire" , ajoute-t-il. Le minibus de cette ligne express comporte 16places assises et il affiche complet le matin. Et en heures creuses? La fréquentation est plus clairsemée, tout comme elle l’est aussi en période de vacances et le samedi. Ce qu’on pouvait attendre. Des changements à prévoir? Pas d’aménagement en termes d’horaire mais, par contre, quelques arrêts ont été ajoutés sur l’itinéraire pour répondre aux demandes d’utilisateurs.

Cette première estimation réjouit le député wallonRodrigue Demeuse. "Cela confirme que cette ligne répond à un besoin et j’espère que cela va continuer." Mais maintenant, "il faut continuer le travail pour relier les petites lignes rejoignant les lignes express, il faut améliorer l’accessibilité de ces lignes express tout comme il faut prévoir des aménagements où garer les vélos".

Pourrait-on imaginer une ligne express sur le Condroz? La ligne entre Marche et Liège passe déjà par le Condroz avec de nouveaux arrêts qui ont été instaurés. Mais "il y a d’autres éléments sur lesquels on continue de travailler à plus long terme. On espère ainsi un jour relier Ferrières à Huy via un bus express. C’est une perspective à moyen terme mais ce n’est malheureusement pas dans les cartons du TEC."