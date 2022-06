Pour une ville de Huy plus adaptée aux handicaps

L’échevin hutois Jacques Mouton en a eu l’idée. Et, de bonne guerre, il reconnaît aujourd’hui que les écolos ont déjà interpellé la majorité au conseil communal sur la question. Laquelle? La création d’un conseil consultatif communal de la personne handicapée.Et l’appel est désormais lancé. La Ville attend les candidats pour le 31août au plus tard. Le conseil sera constitué de 26personnes: 11membres effectifs (et leurs suppléants) qui seront proposés par les groupes politiques présents au conseil communal.Et les 15autres membres? Ils viendront de la société civile, comme on dit. Des représentants d’associations hutoises œuvrant à la défense des intérêts des handicapés, des Hutois porteurs de handicap, des experts domiciliés ou exerçant à Huy peuvent ainsi poser leur candidature (le formulaire est disponible sur le site www.huy.be ou bien à l’hôtel de ville). Et rien ne dit que l’échevin la présidera, cette commission. "On verra bien qui on désignera comme président. Je préférerais même ne pas l’être pour ne pas orienter les décisions." Une fois constituée, la commission se réunira plusieurs fois par an. Elle fera des propositions d’aménagement qui seront ensuite soumises au collège. "Il faudra dégager des budgets."