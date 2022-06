Easy Lover, dans les pas de «Phil»

D’emblée le ton est donné avec un premier titre Something happened on the way qui rend ainsi hommage à l’artiste et à son univers éclectique qui va de la pop au rock alternatif en passant par la soul. Plus calme avec un solo au saxophone, Take a look at me now poursuit avec ce même mimétisme garanti. Car qui dit groupe de reprises dit aussi choix assumé d’un répertoire qui mêle aux compositions originales une interprétation prestée à l’identique.

Un parti pris du groupe clairement revendiqué avec cette envie légitime de faire plaisir au public et aux musiciens eux-mêmes en surfant sur les plus grands tubes du chanteur, par ailleurs batteur du groupe Genesis.

Invités par le Lions Club de Verlaine qui en assurait la programmation avec l’ASBL Iguana café, les dix musiciens ont apporté ici leur fidèle interprétation avec chacun un bagage musical venu d’horizons différents.

" Phil Collins est indissociable de Genesis, on va vous interpréter leurs plus grands tubes , annonce le chanteur du groupe, je crois que vous les reconnaîtrez tous." Les plus grands fans, oui, pour les autres, il leur restait à se plonger dans une ambiance digne des années 80 et d’apprécier.

Another day in paradise poursuit le set en même temps qu’il donne à l’ensemble du show son rythme et sa cadence voulus énergiques. Pari tenu au vu d’une salle presque comble avec dans le parterre le besoin de clapper le rythme dans les mains.

Ainsi voulue et s’en allant à reculons avec nostalgie dans le temps, la soirée se poursuit avec d’autres titres tels que Abacab ou encore, en seconde partie, In the air tonight, Sussudio et Easy Lover , titre éponyme du band composé de musiciens belges, pour la plupart, de la région (Huy, Wanze, Hannut et Liège).