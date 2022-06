Le piano-bar Sofloti a joué ses premières notes à Huy

«Un endroit paradisiaque»

Cécile Watelet, alias Titi, la patronne de l’établissement, ne boude pas non plus son plaisir. "C’est un endroit paradisiaque, s’enthousiasme-t-elle. On est vraiment bien. Les clients apprécient." Et ce, malgré un petit incident vendredi soir. "On était en train de fermer quand on a entendu un bris de glace. Des gens venaient de casser la vitrine du Petit Rungis (NDLR: la poissonnerie située juste en dessous du Sofloti). Je suis très vite descendue de mon petit nuage. "

En parlant du Petit Rungis, la poissonnerie et le piano-bar collaboreront régulièrement ensemble. "Ils sont déjà venus cuisiner pour nous ce vendredi , poursuit Cécile Watelet. Ils viendront une fois par mois. On va aussi travailler avec Tachacantine, qui fait de la cuisine thaïlandaise."

Soirée cabaret

Jeudi, l’inauguration avait débuté avec un Comedy club. Samedi, c’était Ruby Colibri, une artiste villersoise, qui avait la lourde tâche d’animer la soirée. " Mon spectacle est en deux parties. Pendant la première, je chante des titres contemporains, comme Baby one more time de Britney Spears mais en version jazz. La deuxième partie sera plus dans un style cabaret et burlesque" , conclut l’artiste, qui anime aussi des événements privés.

Sur un espace de 400 m, le piano-bar sera ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 1h du matin.

Elle a aussi acheté le bar L’Expression

En achetant le bâtiment qui abritait autrefois la librairie "La Dérive", Cécile Watelet a vu les choses en grand. En effet, outre le Sofloti, l’immeuble est, entre autres, occupé par une librairie, une boulangerie, et une poissonnerie. "Je vais aussi mettre en place des gîtes et un wellness" , détaille la propriétaire. Et ce n’est pas fini, loin de là. "J’ai aussi racheté le bar L’Expression, qui se trouve juste à côté du Sofloti." Et dans quel but? "Je voudrais y développer des pop-up stores (NDLR: des magasins éphémères), plutôt axés sur la mode." Elle envisage également d’organiser des défilés au Sofloti. "Et on pourrait même aménager un accès direct entre les deux bâtiments" , conclut-elle.

Avec sa filleule comme gestionnaire

Cécile Watelet a imaginé et lancé le projet mais c’est sa filleule, Juliette Christiaens, qui en assurera la gestion quotidienne. "J’ai toujours rêvé de travailler avec ma marraine, explique-t-elle. On est comme cul et chemise. J’ai sauté sur l’occasion dès que j’ai eu l’opportunité de prendre part au projet." Et ça ne fait pas peur de devoir gérer une salle de 180 places à seulement 24 ans? "Non. J’ai déjà été responsable de la péniche (NDLR: La Terrasse des Lilas, lancée par Lambert Wéry, le mari de Cécile Watelet). Justement, on a envie de montrer qu’on est capable de le faire."