Son seul souvenir: le spray lacrymogène

La prévenue, d’apparence très jeune, doit répondre de coups et blessures volontaires à agents, de rébellion et d’outrages. Cette soirée-là, elle participe à une fête d’anniversaire où la police a donc dû s’inviter à trois reprises. Comme l’explique la procureure de division, Brigitte Leroy, la première fois, les policiers constatent qu’elle est sous l’influence de la boisson. Elle présente des traces de mutilation et est conduite aux urgences.

Embarquée de force

La seconde fois, alors que tout le monde va dormir, elle continue la fête.

Enfin, la dernière fois, l’équipe de service la découvre dans la salle de bains et l’embarque de force. Elle ne se laisse pas faire. Des coups de pied et de poings se perdent, alors qu’elle est menottée. Les noms d’oiseaux fusent et seul le spray arrivera à l’immobiliser. L’évocation des traces de mutilation la perturbe. Retenant ses larmes, elle n’a pas d’explication. " C’était la première fois que je faisais ça. Maintenant, je vois un psychiatre."

Pour l’avocat de la défense, sa cliente n’était pas dans son état normal. " Cette comparution rapide a plutôt bien fait les choses, estime le conseil. Depuis ces faits, elle ne boit plus et ne sort plus. Elle va entreprendre des études de puériculture, à Huy, en septembre ."

Pour l’heure, sa situation n’est guère facile. Sa maman, gravement malade, vit dans un petit studio à Saint-Servais (Namur) et ne peut décemment l’accueillir. SDF, elle a régularisé sa situation au CPAS. Son avocat sollicite, tout comme le Parquet, une suspension probatoire du prononcé. La jeune femme se dit prête à se soumettre à des conditions. À titre subsidiaire, c’est une peine de travail qui est demandée.

Jugement le 14 septembre.