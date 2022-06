Il avait porté un coup de couteau à son beau-père

Lui faire peur

"Il arrache la porte car il croyait que je battais maman. Je l’ai poussé et je lui ai mis une claque. " Le beau-père lui demande de le suivre dehors. Il frappe son beau-fils, le plaque au sol, non sans avoir donné un bon coup de poing sur le capot de la voiture. " Il veut me mettre un coup de boule. Je cherche à saisir un bout de bois. J’ai chopé le couteau qui traînait sur un muret pour lui faire peur. " Il s’avance. L’arme se loge sous l’aisselle. Il prend la fuite, se rend chez son oncle puis chez sa copine. Le frère de celle-ci lui conseille de se rendre à la police. Ce qu’il fait. Selon le Parquet, il y a des éléments qui alimentent la tentative de meurtre. À commencer par l’arme: un couteau de 34cm avec une lame de 20. Et puis, il y a la version de la mère et du beau-père qui s’accordent à dire que le prévenu est retourné à l’intérieur pour saisir un couteau. Mais la procureure de division ne croit pas à cette intention homicide. Il ne voulait que calmer une violence qui allait crescendo. Le Parquet requalifie la prévention et requiert 150 heures de travail (ou 12mois) et la confiscation de l’arme. Du côté de la défense, on ne peut que souligner l’ultra violence dans laquelle a dû se construire son client: " une violence intrafamiliale quasi permanente" . De l’avis de l’avocat, " l’histoire aurait pu être écrite à l’avance". Il sollicite la suspension probatoire du prononcé.

Jugement le 14septembre.