Coconstruire les solutions à présenter au gouvernement

S’il est aujourd’hui ministre wallon, le Hutois Christophe Collignon a été (et est d’ailleurs toujours, même s’il est empêché) bourgmestre. D’une ville certes, mais il connaît les problématiques rencontrées par les petites Communes. Et des petites Communes de moins de 12000 habitants, il y en a beaucoup. Mardi soir, il rencontrait les bourgmestres et les directeurs généraux de celles de la province de Liège. "J’ai mon ressenti huy-waremmien" , explique celui qui a été président de la Conférence des élus de Huy-Waremme. Après avoir prévu des dispositifs pour les grandes villes, "aller à la rencontre des plus petites Communes me semblait une bonne idée. Pour les écouter dans leurs difficultés au quotidien." D’abord les écouter se raconter. "On prend le temps de le faire, ce n’est pas une grand-messe, on fait ça par petits groupes en étant accompagnés par l’ULB . On invite les bourgmestres, les directeurs généraux ou leurs représentants à un débat sans tabou, on les invite à faire part de leurs préoccupations." Et cela en dépassant le clivage politique.