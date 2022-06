Pour établir ce plan, la Ville a travaillé avec ses habituels partenaires: le CPAS, la zone de police et la zone de secours Hemeco. L’objectif? Offrir un service de qualité aux personnes fragilisées durant les périodes de fortes chaleurs. "Un courrier vient d’être adressé aux 1300citoyens de 75ans de Huy afin de les inviter à s’inscrire gratuitement au Plan canicule. Une fois inscrits, ils pourront bénéficier d’un suivi lorsque le plan sera déclenché, à savoir qu’ils seront appelés quotidiennement afin de s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité" , explique Éric Dosogne, le bourgmestre f.f.

En plus des personnes âgées, ce plan s’adresse aussi aux personnes souffrant de pathologies cardiaques et/ou pulmonaires lourdes, en cours de traitement chimiothérapique ou radiothérapie, présentant un handicap moyen à lourd ou souffrant d’une affection cardiaque ou du système nerveux central.

Dans le courrier envoyé, quelques conseilsd’usage: boire beaucoup d’eau, éviter l’alcool et les boissons sucrées, rester dans des endroits frais, éviter les activités physiques importantes, fermer volets et tentures en journée et aérer la maison pendant la nuit… mais aussi des numéros utiles.

Les inscriptions au Plan canicule peuvent se faire dès maintenant par téléphone au 085/410230, du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 16h.