Dix mois avec sursis pour le patron de la Brasserie

Le prévenu est condamné à 10 mois de prison. Une peine néanmoins assortie de conditions qu’il devra respectée pendant une période de trois ans. Quant au policier, il obtient l’euro provisionnel demandé. Le tribunal se réserve à statuer pour les suites éventuelles.

L’entrevue tourne mal

Les faits se déroulent dans un contexte particulier. Interrogé à l’audience, le patron explique que l’employée (belle-fille de la future victime) avait une propension à être en congé de maladie ou absente de manière répétée. Elle lui aurait annoncé par SMS sa volonté de recommencer le travail le 5 avril 2022. Néanmoins, le patron a voulu la voir avant. Il lui fixe rendez-vous à 11h à la Brasserie.

L’employée est bien présente à l’entrevue mais elle n’est pas seule. Son beau-père et sa maman sont présents. Un renfort qui n’aurait pas été du goût du gérant. Lors de la rencontre (pour laquelle l’employée et ses proches ont patienté 45 minutes), le prévenu estime avoir été agressé. D’abord verbalement. Une bousculade s’en est suivie. Le patron aurait ensuite porté deux coups au niveau de la tête du policier et déchiré sa carte.

Le gérant se serait enfui lorsqu’il aurait vu quelqu’un filmer la scène. Pour sa défense, son conseil a fait état d’un traitement médicamenteux que son client prend de longue date pour soigner un état dépressif. Il a sollicité pour son client une peine de probation autonome, à titre principal. Demande qui n’a pas été suivie.