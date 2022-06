On continue à embellir les cimetières

Le cimetière de Gives est fermé jusqu’au 15 juin. La raison? Le service Travaux procède à l’embellissement de celui-ci. "Cependant, l’accès sera permis en cas d’inhumation ou de dispersion sur le site, précise Éric Dosogne, bourgmestre f.f. Il sera fermé la semaine mais ouvert le week-end." Pour un budget de 30000 €, la Ville avait acquis le matériel nécessaire à la bonne réalisation de ces travaux avait été acheté par la Ville, fin 2021. En ce qui concerne donc celui de Gives, le service communal a prévu d’installer des galets et des caillebotis sur l’aire de dispersion et de paver l’allée du cimetière entre la zone de columbariums et l’aire de dispersion. "Nous avons pris la décision d’investir dans nos cimetières pour répondre aux règles de la Région wallonne en matière d’inhumation, rappelle le mayeur hutois. Dans la foulée, nous en profiterons pour installer des cavurnes et l’ossuaire est en cours de rénovation comme une partie des murs d’enceinte du cimetière. Il faut savoir que nous avons également entrepris une politique de reprise des concessions laissées à l’abandon. On met donc les corps en ossuaire pour faire de la place. Tout en respectant la législation en vigueur, évidemment."