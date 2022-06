Quatre week-ends de braderie à Huy

Sans subside de la Ville, la Fédération des commerçants de Huy (Fedcom) ne savait pas encore si les traditionnelles braderies pourraient s’organiser. "Nous avons obtenu l’autorisation de la Ville pour pouvoir faire des réductions, annonce Joachim Dehaye, président de la Fedcom. Le premier rendez-vous est donné ce week-end au zoning de Ben-Ahin. Ensuite ce sera à Tihange puis rive droite et enfin, le dernier week-end se déroulera rive gauche. Les braderies débuteront à chaque fois du vendredi 16h au dimanche 19h." Avis à ceux qui veulent faire le plein de bonnes affaires juste avant la période officielle des soldes. Et cette année, vous aurez même quatre fois plus de chance puisque la fédération double le nombre de braderies. "Ce sont des moments qui sont souvent attendus par les Hutois et on avait évidemment envie de maintenir les manifestations, ajoute le Hutois, gérant de GraphiTrump. Encore plus après la période de crise sanitaire, je pense que ce sera bienvenu pour les commerçants même si chacun choisi de faire ou non des réductions plus ou moins importantes."