Les chapelles du Mur de Huy, pas assez entretenues?

Sauf que là, une de ces chapelles, la première en bas de la rue, s’est quelque peu laissé aller. Son plafond s’est effondré en partie. Et des Hutois ont interpellé l’ASBL Communauté Historia et son président, le Hutois VirgilDeclercq. Qui a eu tôt fait de contacter la Ville de Huy ainsi que la ministre du Patrimoine,Valérie De Bue.

"En juillet 2018, on avait déjà interpellé la Ville de Huy concernant le manque d’entretien des chapelles , explique le Hutois, passionné par le patrimoine. À l’époque, on avait aussi déploré le débordement de la végétation.Avec quelques riverains, on avait d’ailleurs nettoyé." Et d’expliquer que la Ville avait alors affirmé entretenir les chapelles tous les sept ans, pour les Septennales.

L’ASBL, elle, plaide pour un entretien annuel complet pour ce "fleuron patrimonial du folklore hutois" . VirgilDeclercq ajoute: "nous trouvons opportun que ces petits édifices classés soient beaucoup plus surveillés et entretenus." Des riverains, soucieux de ce patrimoine, ont même pris contact avec l’Institut du patrimoine de la Paix-Dieu qui a confirmé qu’elle pourrait faire le travail, pour peu que la Ville lui fournisse le matériel.

Un devis déjà fait

Réponse du bourgmestre f.f.Éric Dosogne: la Ville de Huy se charge de l’entretien de ces chapelles, effectivement tous les sept ans. "On remet en couleurs et on entretient globalement." Mais clairement, "si on surveille les chapelles, ce n’est pas non plus notre première préoccupation. On ne fait pas le tour des chapelles en semaine pour voir leur état." Le souci actuel – l’effondrement du plafond – est peut-être dû à une fuite au toit. "Je vais en informer le service des travaux, on ira voir et on vérifiera." Le bourgmestre l’affirme: des ardoises ont été remplacées l’an dernier sur différents toits. S’il y a un souci ici, il sera réparé.

Un coup de fil passé au service des travaux et le bourgmestre ajoute: "le service des travaux a été informé et il a fait un devis pour des travaux. Tout est donc en route."