La Ville de Huy lance un exercice Be-Alert pour susciter les inscriptions

En étant inscrit, la Ville de Huy peut ainsi communiquer de façon rapide et facilement auprès d’un maximum de ses citoyens. Actuellement, 2286 Hutois sont déjà encodés.

Pour rappel, BE-Alert est un système développé au niveau national et permet aux autorités d’informer la population en cas d’incident. Tous les habitants peuvent ainsi obtenir rapidement les recommandations nécessaires – comme par exemple fermer portes et fenêtres en cas d’incendie – et des informations officielles et correctes.

Inscriptions au www.be-alert.be