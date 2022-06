De l’esquisse à la fresque monumentale sur le mur du centre culturel de Huy

Depuis lundi, puis aujourd’hui jeudi, l’artiste est à l’œuvre, juché sur un élévateur. Didier Jaba Mathieu est graffeur, né d’une maman colombienne et d’un papa belge. Il a d’ailleurs fait ses études à Saint-Luc, à Liège, "il y a très longtemps" , glisse-t-il. Et depuis 30 ans, il fait du graffiti, partout dans le monde. Là, il revient de Singapour où il a vécu 11 ans. L’Asie aime le graff et "ça payait bien là-bas" . Il y a vécu de son art.

«EnAsie, il y a de l’argent pour ça»

Le graff était d’abord une passion. "J’ai toujours aimé peindre. Puis, j’en ai fait un vrai boulot." Une fois à Singapour, il a graffé pour des firmes, mais il y a aussi enseigné et a même suivi un master en arts appliqués. "J’ai toujours eu beaucoup de demandes pour travailler sur des murs enAsie. Il y a de l’argent pour ça là-bas, il y a beaucoup d’opportunités. J’ai eu beaucoup de chance d’être là-bas à ce moment-là."

Il y a trois mois, l’artiste quittait Singapour pour revenir au pays, près de sa famille, lassé des restrictions liées au Covid. Avec l’envie aussi de répondre à l’appel à artiste lancé par la Ville de Huy.

Des couleurs plus contemporaines

Huy, Didier Jaba Mathieu connaît. "J’y suis déjà venu, j’ai déjà fait des graffs sur une plaine de jeux, àStatte aussi. je suis déjà allé à la Mézon quand il y avait des soirées rap." N’empêche, DidierJaba Mathieu a étudié l’histoire de Huy afin de mieux appréhender cette fresque monumentale à réaliser. Et il est tombé sous le charme de l’œuvre de l’Anglais Georges Clarkson Stanfield, qui a peint "Huy on the Meuse" au XIXe siècle. "J’ai voulu faire la même chose mais avec des couleurs plus contemporaines. Celles de l’artiste sont très fades, mais j’adorais la composition." Et l’artiste en est persuadé: "cela va bien donner" .

La reproduction sera fidèle à la peinture du XIXe siècle sur le large mur de l’avenue Joseph Lebeau.Sur l’autre mur, celui donnant sur l’avenue Delchambre, Didier Jaba Mathieu reprendra des éléments de la peinture mais "en les magnifiant, en les mettant en plus grand.Ce sera plus abstrait, plus moderne dans le bon sens, mais j’espère que les gens analyseront ces parties."

«J’aime la texture striée du mur»

Cette commande de la Ville de Huy, c’est aussi une première pour l’artiste. "Je n’ai jamais fait ce type de projet, pas sur une si grande surface." Mais qu’une ville permette à des artistes de prendre possession de ses bâtiments pour y peindre des fresques de grande taille, cela ne l’étonne en rien. "C’est partout dans le monde ainsi. Et il y a un tourisme pour cela, les gens vont de ville en ville pour les admirer." Le mur du centre culturel est en tout super gai à travailler. "J’aime sa texture striée, c’est comme si je travaillais sur une toile en coton, j’aime bien."

Didier JabaMathieu est en Belgique pour deux ou trois ans, avec sa compagne qui est artiste aussi. Il le sait déjà: il repartira. "J’aime voyager." Mais là aujourd’hui, il s’investit à fond dans la réalisation de cette fresque monumentale hutoise. Une fois l’esquisse terminée, il passera aux couleurs avec des bombes de peinture acrylique. Et cela, dès la semaine prochaine. "Il me faudra encore une dizaine de jours de boulot de ce côté-ci. Et quatre ou cinq jours de l’autre côté." Pour une fresque monumentale qui en jettera. C’est sûr.