La course de caddies revient à Ben-Ahin

Et oui, c’est reparti. La course de caddies estampillée Chez Jannine, c’est une affaire qui roule. Après deux départs manqués, la faute au Covid, le concept revient au shopping de Ben-Ahin ce lundi6juin. "C’est une idée qui a très bien fonctionné les deux premières années, rappelle Stéphane Debuyck, le gérant de Chez Jannine. C’est un concept un peu original et qu’il n’y a nulle part ailleurs. J’avais déjà testé les cuistax mais ça n’avait pas rencontré beaucoup de succès. Un jour, pendant que je faisais mes courses, j’ai lâché mon caddie par inadvertance et je me suis dit que ça pourrait être une idée plutôt sympa. Aujourd’hui, j’ai déposé le brevet." Trouvez un ami ou un collègue ou prenez votre amoureux(se), composez une équipe de deux, tirez à la courte paille pour savoir qui sera dans le caddie et qui le poussera et vous voilà fin prêts pour cette troisième édition. "Cette année, Lidl nous a donné les caddies donc on ne devra plus les louer. L’avantage, c’est que les participants peuvent venir en chercher un pour le décorer et le customiser. Il nous reste encore des places mais on a déjà beaucoup d’inscrits, notamment beaucoup de commerçants de la région qui décorent leur caddie aux couleurs de leur magasin, se réjouit le Hutois. Il y aura trois catégories: femmes, messieurs et couples. Les trois premiers de chaque catégorie remporteront une journée complète à Spa-Francorchamps pour la F1. Ils auront un pass d’un jour pour assister à l’événement dans les paddocks."