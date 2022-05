Hydrogaz est ainsi chargé d’installer des conduites de gaz et de sondages, sur une distance de 285 mètres. Plusieurs phases ont été prévues. La première, qui démarre donc ce mercredi pour se terminer le 17 juin, concerne la rue Joseph Wauters, entre le rond-point de la pharmacie et la borne kilométrique 101.3, dans le sens Andenne vers Huy. L’entreprise travaillera en accotement et sur le talus le long du Colruyt. Avec, cependant, un impact sur la circulation.

À hauteur de la station essence Dats, les automobilistes qui circuleront d’Andenne vers Huy seront ainsi déviés sur la bande de circulation centrale. Ce qui impliquera que les automobilistes venant dans l’autre sens, depuis Huy donc, ne pourront virer à gauche vers la station essence. Ils n’auront dès lors d’autre choix que d’aller jusqu’au premier rond-point, d’en faire le tour avant de revenir vers la rue Joseph Wauters jusqu’à la station-service.Une fois le plein d’essence fait, ils devront partir sur la droite, vers Huy, sans possibilité de prendre directement vers la gauche et le rond-point.

Enfin, pendant la durée de ce chantier, la vitesse maximale, sur cette portion de voirie, sera limitée à 30 km/h, et il sera interdit de dépasser.