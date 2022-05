Cellar Twins, entre rock et métal

Attendu pêchu dans une version qui frôle la frontière entre le rock et le métal, le set de Cellar Twins proposé vendredi à la Petite Centrale de Tihange a tenu les promesses d’un concert puissant dans le sens le plus large du terme. Millenium , morceau puisé dans Duality , dernier album du groupe, ouvre avec le son d’une plage instrumentale agressive avant de basculer dans un peu de douceur avec un chant davantage rock. Ce contraste revendiqué et assumé qui mène à la frontière entre rock et métal, sans jamais sombrer dans l’un ou l’autre, reste la ligne de force de ce concert qui se démarque de ce qu’on a déjà pu voir et entendre sur la scène de la Petite Centrale.