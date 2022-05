Quelles conséquences pour le football francophone si Solières disparaissait en D2 ACFF? On vous dit tout

1. Sprimont en D2?

Si la D2 de Solières disparait, ce ne sera pas sans conséquence sur la division.Ainsi, Sprimont, s’il n’est pas monté via la promotion de Tubize, remplacerait Solières en D2.

2. Meix ou Hornu en D3?

Les conséquences sur la D3 seraient aussi bien réelles. " Dans ce cas, il y aura un montant supplémentaire via le tour final intéseries de P1 " souligne David Delferière, le président de l’ACFF.Ainsi, le perdant de la finale Meix-Hornu, prévue dimanche prochain, serait promu. Et non, contrairement à ce qu’on pensait, ce n’est pas un club de la même province qui doit le remplacer.Pas de montée donc pour l’UCE Liège...

3. Solières B...pourrait finalement continuer

Si l’avenir de l’équipe première est plus que jamais en suspens, l’équipe B du club, qui milite en P3, pourrait finalement continuer à jouer...alors qu’elle avait annoncé arrêter les frais la saison prochaine. " Depuis cette après-midi, les choses se bousculent.On discute beaucoup entre les membres du club et les joueurs de la P3 , explique Éric Salée. Si la D2 disparaît, on pourrait finalement continuer avec des jeunes . Tout est remis à zéro ou presque."

4. Des conséquences plus bas

Une énorme surprise qui aurait des conséquences à l’échelon provincial.Car le CP avait acté l’arrêt de Solières B et les montants de P4 en P3 étaient déjà connus.Si l'ancienne équipe drivée par Carmelo Giunta devait finalement poursuivre l’aventure, il faudrait dès lors désigner un des quatre montants (NDLR: Lensois, Queue-du-Bois, Bolland et Blégny B) en moins. Ce dimanche, la rencontre entre Bolland et Lensois n’a finalement pas eu lieu.Comment le CP fera-t-il pour départager ces deux équipes?Un casse-tête en perspective si la situation de Solières B est actée.