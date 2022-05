Travauxchaussée des Forges et chaussée de Waremme

Chaussée de Waremme, les travaux de remplacements des conduites de gaz et d’eau vont débuter ce lundi30mai, entre les immeubles y portant les numéros 92 exclus au 148 inclus. Il s’agit de la troisième phase du chantier RESA et CILE, commencée en début d’année. "L’objectif est de changer l’ensemble des raccordements en plomb pour correspondre aux normes européennes, précise Éric Dosogne, bourgmestre f.f.. Les travaux se termineront le 8juillet. L’avantage de la période, c’est qu’il y a moins de circulation pour le moment avec l’arrivée des vacances." Mais que les automobilistes et riverains se rassurent, cette fois, il n’y aura pas de fermeture complète de la voirie. "Puisqu’il y aura des tranchées en voirie et en trottoir, la circulation sera régulée par des feux lumineux de chantier pourvus de décompteur" , explique Éric Dosogne.