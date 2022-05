ANALYSE | À Huy, Laurine Corthouts quitte Écolo pour le PS, avec le scrutin de 2024 en ligne de mire

Après la séance mouvementée du conseil communal du 16mai dernier – marquée par le départ de la table de deux élus socialistes, Raymond Laloux et Francine Rorive –, suivie le lendemain de la démission de Julien André pour son implication dans le "Food Truck Gate", le parti socialiste a annoncé ce vendredi un transfert: celui de l’élue écolo Laurine Corthouts.

Conseillère communale depuis 2018, après s’être déjà présentée sous la bannière verte six ans plus tôt (112voix en 2012), l’avocate (32ans) avait récolté 324voix de préférence il y a quatre ans, signant le 5escore de sa liste.

"Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais je ne me retrouvais plus dans mon rôle de conseillère de la minorité, où il s’agissait de voter contre ou de critiquer des projets très sympas pour la ville, comme la rénovation de l’esplanade Batta, la réfection de la piscine ou la transformation des usines Thiry" , a expliqué Laurine Corthouts lors d’une conférence de presse où elle était entourée du bourgmestre élu, Christophe Collignon, du bourgmestre ff, Éric Dosogne, et du président de l’USC, Benjamin Van Hulle.

"Cette arrivée n’est en réalité qu’une demi-surprise, commente Christophe Collignon, qui botte en touche quand on lui demande à quand remonte le flirt. Laurine a toujours été proche de nous, son oncle Angelo Carlozzi fut conseiller communal socialiste à Huy." Et son cousin n’est autre que le bourgmestre marchinois, Adrien Carlozzi, qui, lui aussi, avait rejoint les rangs socialistes lors du scrutin 2018 après s’être présenté sur une liste verte en 2012.

"Cette arrivée nous permet aussi de rééquilibrer un peu les genres au sein de notre groupe" , ajoute encore le ministre wallon. Traduction: voir débarquer un visage féminin supplémentaire dans la perspective des élections communales de 2024 n’est pas pour déplaire aux instances socialistes.

Une fonction d’échevine dans le futur? Corthouts ne dit pas non

À deux ans d’un scrutin, un transfert – "Mais non, ce n’est pas du foot, ce n’est pas le mercato" , sourient de concert Christophe Collignon et Éric Dosogne – s’accompagne très souvent de promesses. Pourrait-on voir le transfuge figurer en deuxième position sur la liste socialiste derrière le bourgmestre élu sortant dans quelque 870jours? Pas impossible du tout lorsqu’on sait que cette place était occupée il y a quatre ans par Geneviève Nizet, et qu’il se chuchote que l’actuelle présidente du CPAS, âgée de 62ans, pourrait ne pas se représenter.

"Ce n’est pas moi qui confectionne les listes, rétorque Christophe Collignon. Il y a un comité qui décide. C’est un peu tôt pour parler de tout ça."

Une certitude: Laurine Corthouts qui dit être intéressée par "les projets liés à la jeunesse et aux jumelages de par mes origines italiennes et espagnoles" , ne cache pas ses ambitions. "Oui, ça peut m’intéresser" , répond-elle à la question de savoir si elle se voit, dans le futur, endosser une fonction exécutive au sein de sa ville.