Et les écolos s’en réjouissent, eux qui en avaient fait la suggestion il y a un peu plus d’un an. "Merci de votre ouverture et merci que les idées puissent être entendues au-delà des clivages politiques" , a commenté l’écolo Rodrigue Demeuse.

Associer concrètement les personnes porteuses d’un handicap aux décisions qui les impactent est une bonne chose. "Et elles vont pouvoir elles-mêmes faire des propositions, elles vont pouvoir changer les choses."

La Ville de Huy ne doit cependant pas hésiter à s’appuyer sur l’expertise des Communes qui ont déjà lancé l’initiative. Même commentaire de Patrick Thomas (DéfipourHuy) qui souligne l’intérêt "de donner la parole à ceux qui se plaignent de ne pas être entendus" .