Dans la pièce, des petites tables ont été mises en place dans une lumière tamisée. À l’une d’entre elles, une visiteuse est venue faire signer un bouquin et discute avec l’auteur de son actualité. À l’autre, trois écrivaines parlent lecture. Dans le fond de la pièce, on discute livre aussi bien sûr mais en public et autour d’une thématique précise. "Notre objectif était d’avoir la bonne balance pour pouvoir écouter les rencontres et que cela reste convivial en même temps" , explique Justine Montagner, animatrice au centre culturel.

Amener le livre en centre-ville

Et le pari est réussi. "Les gens discutent, les gens sourient. C’est une première encourageante." Avec cet événement, qui vient clôturer la première saison des "Matins du livre", l’objectif était "d’amener le livre en centre-ville". Et grâce à l’aide de Guy Delhasse et du directeur de la bibliothèque communale, Éric Albert, cette première a rassemblé 16 auteurs venus de la Fédération Wallonie-Bruxelles et même de France. "Avec l’enjeu de faire en sorte que les écrivains présents ne s’ennuient pas. Et je pense que le pari est réussi" , souligne Justine Montagner. Ce n’était d’ailleurs pas que des auteurs venus présenter leur nouveauté. " L’idée était aussi de valoriser le livre dans sa longévité car l’actualité littéraire, c’est quelque chose qui va très vite. Certains viennent donc de sortir un livre. D’autres en ont écrit un il y a un an ou deux."

Livres neufs ou en seconde main

Parmi les visiteurs, certains venaient pour écouter les auteurs, d’autres se sont rendus à l’événement attirés par le thème du livre noir. Car au-delà des rencontres, on pouvait aussi acheter des livres neufs ou en seconde main.

Lucie, 27 ans, venue de Liège, fait d’ailleurs partie de ces visiteurs que l’on retrouve en train de fouiller dans les quelques boîtes remplies de bouquins. " Je suis une vraie amatrice du genre. J’ai énormément de livres de ce style chez moi. Et je fonctionne vraiment au coup de cœur. Je n’ai pas vraiment d’auteurs préférés… à part peut-être Agatha Christie."

Justine Montagner espère désormais que "La Place du livre" pourra revenir pour d’autres éditions. "On espère en faire une chaque année."