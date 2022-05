Hameline Mbadu remplacera Julien André au conseil communal de Huy

Présente sur la liste depuis les élections de 2018, la gestionnaire de formations et de qualifications des employés à la centrale était inscrite comme candidate d’ouverture, pas étiquetée PS donc.

Qui pour la remplacer au conseil du CPAS?

Huitième candidate sur la liste socialiste, elle était devenue conseillère de l’action sociale. Il faudra donc jouer à un jeu de chaise musicale du côté du CPAS également. "Nous allons ouvrir la procédure en interne et les dépôts de candidature pour renouveler le mandat à pourvoir au sein de l’action sociale" , informe Benjamin Van Hulle, président de l’USC de Huy et également conseiller CPAS. Nul ne sait encore qui la remplacera mais ce sera une femme, c’est certain puisque la relève doit être d’un même sexe.