Le sentier 60 fermé par un riverain puis rouvert sous la pression de la Ville

Le bourgmestre f.f.Éric Dosogne a débarqué sur place, accompagné par le commissaire en charge des voiries à la Province de Liège et le service Patrimoine de la Ville. Un PV a été dressé mais surtout, le riverain a été enjoint « de rétablir la situation » , commente le bourgmestre. Il avait jusqu’à ce lundi pour le faire, il n’a pas tardé. Et de toute façon, « une équipe était programmée avec la police pour tout arracher et le lui facturer. » Et le bourgmestre d’inviter les promeneurs « à profiter du sentier » .Éric Dosogne est clair: « Avec ce riverain, je ne discuterai plus » . Et si la justice reconnaît qu’il a modifié l’assiette du sentier, « il remettre tout en état, on ne discutera pas. » Voilà qui est dit…