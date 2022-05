Le Village provençal, c’est un authentique marché du sud de la France, qui tourne chaque année, de début avril à fin septembre, dans 22 à 25villes de Wallonie. On y retrouve une trentaine de producteurs et artisans montés de Provence avec toutes leurs spécialités pour proposer, avec "l’assent du sud" , "un avant-goût des vacances, avec ses couleurs, ses senteurs, tous les produits du terroir méditerranéen, les vins, l’artisanat et la culture provençale" .

En tout donc, 30artisans et producteurs proposeront savons, lavande, nappes, santons, miel, poterie, bijoux, cuir, épices, thé, huile d’olive, macarons, croquants et navettes (pétris et cuits sur place), nougats, berlingots ou calissons, caviar d’aubergine, tapenades, charcuterie, fromages… Parmi les nouveautés de cette année, il y aura aussi un pastis artisanal, des fruits secs et déshydratés, des confitures et des produits de Camargue. Une terrasse, appelée "Le Cabanon", servira des fougasses et des planches provençales ou de tapas méditerranéens, arrosées de vin de Provence, de sangria ou de melonade.

«Les Belges connaissent mieux la Provence que nous»

Vincent Frantzen vit dans le Var, près de Toulon. Il a repris le concept en 2019. "C’est Monsieur Marchi qui, en 2008, l’a lancé la première fois à Namur, invité par des habitants qu’il avait rencontrés. Ça a été un tel succès que ça ne s’est jamais arrêté depuis." Vincent Frantzen faisait d’ailleurs partie des exposants de la première heure, avec sa boulangerie/biscuiterie. "Au départ, je produisais dans le sud et je montais avec mes biscuits mais, depuis quelques années, je produis directement sur place, sous les yeux des clients, dans mon camion de 15m de long."

Et lui aussi a vu l’engouement des Wallons toujours plus grand par rapport au Village provençal. "Les Belges adorent nos produits vendus sur les marchés en Provence: ils la connaissent même mieux que nous. Parfois, ils me parlent d’endroits qu’ils ont visités et que je ne connais même pas!" , dit encore Vincent Frantzen en souriant. Et pour lui, ce concept n’a que du positif: permettre aux producteurs et artisans provençaux de s’exporter et "de faire leur saison en Belgique" alors que les marchés du sud sont saturés l’été et permettre aux Belges de se sentir déjà en vacances en Provence dès le mois d’avril…

Ces vendredi et samedi de 10 à 21h et ce dimanche de 10 à 19h.