«Ce n’est pas à la Ville d’organiser la braderie»

Lundi soir, en conseil communal, le point est revenu sur la table. "On octroie un subside de 30000€ à la Fédération pour développer un projet. Mais ils n’ont jamais déposé de projet" , a expliqué le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. La braderie? "Ils sont venus nous trouver en disant qu’il n’avait pas assez de bénévoles pour l’organiser. Ils ont maintenu la date officielle néanmoins pour permettre aux commerçants qui voudraient vendre de mettre un étal." Et de rappeler que pendant le Covid, la Ville a aidé toutes les activités commerciales. "On n’a quasi pas eu de fermeture d’établissements, on a très peu de cellules commerciales vides. Mais on n’est pas là pour distribuer des billets de banque…"