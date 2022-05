Dispositif «grand vent» activé à Huy

La Ville de Huy informe qu’en raison des fortes rafales de vent annoncées ce vendredi, la police de Huy a mis en place son dispositif de précaution "grand vent". "Les rues boisées et parcs publics seront fermés tels que les avenues Delchambre et Godin-Parnajon, les parcs Vierset et Bastin ainsi que le chemin du Chéra" , renseigne la Ville, qui précise que les bus seront déviés. Elle déconseille également de se déplacer inutilement. "Orages et précipitations intenses" sont annoncés par l’IRM pour ce vendredi dans certaines régions.